Евросоюз предложил ужесточить правила выдачи шенгенских виз
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Совет Евросоюза одобрил поправки в визовую информационную систему (VIS), используемые для проверки обращений за краткосрочной визой для въезда в Шенгенскую зону.
Как сообщается на сайте Совета ЕС, эти изменения необходимо ввести, чтобы улучшить проверку заявителей и помочь выявлять лица, которые могут представлять угрозу для безопасности либо кто не соблюдает действующие миграционные правила.
Поправки в VIS теперь должен одобрить Европарламент.
"Основными целями изменения регламента являются дальнейшее укрепление безопасности процедуры выдачи краткосрочной визы, включение долгосрочных виз и вида на жительство в базу данных VIS, обеспечение взаимодействия между VIS и другими соответствующими системами и базами данных ЕС", сообщается на сайте.
Из предложения Совета ЕС следует, что необходимо ввести:
- сдачу отпечатков пальцев — начиная с шести лет (сейчас с 12 лет), получатели виз старше 75 лет могут не сдавать отпечатки пальцев,
- биометрические данные детей до 12 лет будут удалять при выезде из Шенгенской зоны либо по окончании срока действия визы,
- фотографии будет необходимо делать при подаче заявления. Это будет распространяться и на детей до шести лет. В случае необходимости страны могут потребовать и заранее напечатанное фото,
- в базу VIS будут вносить информацию не только о краткосрочных визах, но и о долгосрочных визах и видах на жительство. В настоящее время общеевропейской базы этих данных нет,
- перед выдачей визы будут проводить расширенную проверку биографических данных заявителя в соответствующих базах данных по вопросам безопасности и миграции.
https://1prime.ru/world/20210531/833805100.html