МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Совет Евросоюза одобрил поправки в визовую информационную систему (VIS), используемые для проверки обращений за краткосрочной визой для въезда в Шенгенскую зону.

Как сообщается на сайте Совета ЕС, эти изменения необходимо ввести, чтобы улучшить проверку заявителей и помочь выявлять лица, которые могут представлять угрозу для безопасности либо кто не соблюдает действующие миграционные правила.

Поправки в VIS теперь должен одобрить Европарламент.

"Основными целями изменения регламента являются дальнейшее укрепление безопасности процедуры выдачи краткосрочной визы, включение долгосрочных виз и вида на жительство в базу данных VIS, обеспечение взаимодействия между VIS и другими соответствующими системами и базами данных ЕС", сообщается на сайте.

Из предложения Совета ЕС следует, что необходимо ввести: