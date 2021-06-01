МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в мае, по предварительной оценке, ускорилась до 2% с 1,6% месяцем ранее, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали ускорение инфляции до 1,9%.

Безработица в ЕС в апреле осталась на уровне марта в 7,3%.

В апреле 2020 года безработица в еврозоне составляла 7,3%, а в ЕС — 6,7%. Безработица в еврозоне в апреле неожиданно снизилась до 8%

В абсолютном выражении число безработных в ЕС в апреле текущего года составило 15,38 миллиона человек, из них в зоне евро — 13,03 миллиона.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам апреля была зафиксирована в Польше (3,1%), Нидерландах (3,4%) и Чехии (3,4%). Самый высокий уровень наблюдался в Испании (15,4%) и Италии (10,7%).