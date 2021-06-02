С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. РФ остается очень важным рынком для европейских компаний, несмотря на пандемию, однако проблемы нарастают, заявил на полях ПМЭФ-2021 посол ЕС в России Маркус Эдерер.

"Ситуация неоднозначная. С одной стороны, европейские компании по-прежнему являются крупнейшими иностранными инвесторами в российскую экономику, на долю которых приходится 74% общего объема прямых иностранных инвестиций, и ЕС остается крупнейшим торговым партнером России", — сказал посол.

Таким образом, добавил он, в различных отраслях идет активное сотрудничество, а Россия, "без сомнения, по-прежнему является очень важным рынком для европейских компаний, несмотря на пандемию".

С другой стороны, отметил Эдерер, "сгущаются тучи, которые нельзя игнорировать".

"В 2020 году мы увидели сокращение поступающих в Россию прямых иностранных инвестиций до одного миллиарда долларов. Инвесторы объясняют это отсутствием структурных реформ, снижением доходов населения седьмой год подряд и ослаблением рубля. Кроме того, импортозамещение и локализация производства продолжают неуклонно развиваться, но таким образом, какой европейские инвесторы считают контрпродуктивным не только для российской экономики, но и для их инвестиционных решений", — пояснил он. В Раде указали на главную ошибку Украины в отношениях с Россией

"Как отмечается в недавнем докладе Всемирного банка, России необходимо, наоборот, еще больше встраиваться в глобальные цепочки создания стоимости, а не закрывать свою экономику", — сказал Эдерер.

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.