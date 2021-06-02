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Еврокомиссия отметила неравномерность восстановления экономики Европы
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Вакцинация против коронавируса в Евросоюзе продолжается, и число случаев заражения снижается — это позволяет ослаблять ограничения, однако экономика восстанавливается... ПРАЙМ, 02.06.2021
европейская экономика, еврокомиссия, ес, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БРЮССЕЛЬ, 2 июн — ПРАЙМ. Вакцинация против коронавируса в Евросоюзе продолжается, и число случаев заражения снижается — это позволяет ослаблять ограничения, однако экономика восстанавливается неравномерно, и неопределенность по перспективам все еще высока, считает Еврокомиссия.
"Миллионы европейцев проходят вакцинацию каждый день, и поскольку число случаев снижается, ограничения ослабляются, а доверие растет… Восстановление (экономики — ред.) остается неравномерным, а неопределенность остается высокой", — сказал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, чьи слова приводятся в сообщении ЕК.
При этом Еврокомиссия в мае улучшила прогноз роста ВВП Евросоюза — до 4,2% в 2021 году и до 4,4% — в 2022 году.