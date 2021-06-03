МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. В среду, 2 июня китайская еженедельная газета "Жэньминь жибао" сообщила, какое государство способно "погубить" Россию, пишет Lenta.ru.

Директор Китайского центра при Брукингском институте Ли Чэна утверждает, что Россию не сможет погубить никто, кроме нее самой.

"КНР и РФ — две великие державы, и нет ни одной внешней силы, которая сможет одержать победу над ними, они лишь способны сами погубить себя", — процитировал публицист Ли Чэна.

России и Китаю не могут угрожать никакие внешние силы, так как они преодолели многие испытания на историческом пути, заявил журналист.

"После более 70 лет КНР и Россия нашли правильный путь для взаимного общения, страны отказываются от присоединения к блокам и конфронтации, их взаимодействие не нацелено против третьих стран. 70-летняя история китайско-российских отношений — это история того, как страны шли от блока к партнерству, от противоречий к сотрудничеству и обоюдному выигрышу, это путь к достижению равноправия и взаимного уважения", — сказал публицист.