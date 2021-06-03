С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня — ПРАЙМ. Россия в 2020 году заняла 11-е место в списке 20 наиболее привлекательных для инвестиций стран Европы, зарубежные инвесторы вложили средства в 141 проект, показало ежегодное исследование международной компании EY "Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2020 год", подготовленное к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ). Документ есть в распоряжении РИА Новости. Мишустин подписал постановление о корректировке ввоза лекарств

Первое место по итогам 2020 года заняла Франция с 985 проектами с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ), следом расположилась Великобритания с 975 проектами. Третью строчку заняла Германия, в которой было реализовано 930 проектов. В топ-10 стран также вошли Испания, Бельгия, Польша, Турция, Нидерланды, Ирландия и Португалия.

"В 2020 году зарубежные инвесторы вложили средства в 141 проект на территории России. Этот показатель позволил стране занять одиннадцатое место в списке 20 наиболее привлекательных для инвестиций стран Европы. По сравнению с 2019 годом (191 проект) количество прямых иностранных инвестиций сократилось на 26%", — отмечают авторы.

Управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ уточнил, что речь идет о новых проектах с открытием рабочих мест в России.

Авторы исследования указывают, что этот показатель сравним с динамикой других европейских стран: средний процент падения количества ПИИ по странам Европы с отрицательной динамикой составил 21%. Количество проектов ПИИ в России за 2020 год оказалось близко к показателям 2014 года. Международные инвесторы реализовали в прошлом году меньше проектов, чем могли бы в более благоприятных условиях, указывают в EY.

Пандемия коронавируса и санкционные риски повлияли на их решение сильнее всего. "Неопределенность из-за COVID-19 стала причиной снижения иностранных инвестиций во всем мире: по оценкам UNCTAD, глобальные ПИИ сократились в 2020 году почти в два раза (на 42%) до уровня, который последний раз был в 1990-х годах. А санкционные и геополитические риски сыграли значительную роль именно для России: индекс геополитического риска страны в 2020 году составил 126 пунктов, что на 11% выше среднего уровня за предыдущие 10 лет", — подчеркнули авторы.

Они объясняют, что результаты по России в 2020 году также связаны с высокой базой прошлых лет. Так, в рекордном 2017 году Россия была пятой страной в Европе по количеству иностранных инвестиционных проектов. "Но на фоне экономического спада пандемия оказала влияние на иностранные инвестиции, сопоставимое по силе с санкционным шоком 2014 года", — отмечают в EY.

Доля инвесторов, которые предпочитают развивать уже существующий бизнес, продолжает расти: в 2020 году такие проекты составили 31% (44 проекта) от общего количества ПИИ, в 2019 году этот показатель был равен 23%. При этом доля зарубежных инвесторов, которые вкладывают средства в создание новых мощностей, по-прежнему значительно больше — в 2020 году она составила 69% (97 проектов), в 2019 году — 77%. В России запускают систему контроля за импортерами

Германия в 2020 году заняла первое место по инвестициям в экономику России, второе место разделили между собой Китай и США.

Более половины американских компаний, как и немецкий бизнес инвестировали в агропродовольственный сектор. Китай продолжил тенденцию развития высокотехнологичных направлений: наибольшее количество китайских проектов в 2020 году было в сфере электроники, а годом ранее лидером китайских инвестиций стала отрасль программного обеспечения и ИТ-услуг.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.