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Европейцы накопили 700 миллиардов евро лишних сбережений
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Жители Европы накопили около 700 миллиардов евро избыточных сбережений, сообщила Lenta.ru. Этому способствовали меры поддержки граждан со стороны правительств, объяснил CNBC Ник... ПРАЙМ, 03.06.2021
европа, новости, мировая экономика, экономика, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Жители Европы накопили около 700 миллиардов евро избыточных сбережений, сообщила Lenta.ru.
Этому способствовали меры поддержки граждан со стороны правительств, объяснил CNBC Ник Нельсон, сотрудник холдинга UBS отдела инвестирования в акции в Европе.
Массовая вакцинация позволила в ряде стран предоставить потребителям возможность получать различные услуги и поддерживать спрос.
После открытия европейских экономик многие люди активно посещают рестораны и магазины, сказали в инвестиционной компании BlackRock.
"Мы зовем это "тратами-реваншем": люди необычайно вдохновлены вкусом свободы, и бросаются деньгами, когда собираются пообщаться или покупают что-то по своему вкусу", — отметили в BlackRock.
В первом квартале 2021 года увеличились траты на социальную активность и возрос спрос в сегменте роскоши.
В ряде стран Европы наблюдается нехватка кадров в индустрии гостеприимства.