МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Жители Европы накопили около 700 миллиардов евро избыточных сбережений, сообщила Lenta.ru. Жилье в Москве за четыре года подорожало на треть

Этому способствовали меры поддержки граждан со стороны правительств, объяснил CNBC Ник Нельсон, сотрудник холдинга UBS отдела инвестирования в акции в Европе.

Массовая вакцинация позволила в ряде стран предоставить потребителям возможность получать различные услуги и поддерживать спрос.

После открытия европейских экономик многие люди активно посещают рестораны и магазины, сказали в инвестиционной компании BlackRock.

"Мы зовем это "тратами-реваншем": люди необычайно вдохновлены вкусом свободы, и бросаются деньгами, когда собираются пообщаться или покупают что-то по своему вкусу", — отметили в BlackRock.

В первом квартале 2021 года увеличились траты на социальную активность и возрос спрос в сегменте роскоши.

В ряде стран Европы наблюдается нехватка кадров в индустрии гостеприимства.