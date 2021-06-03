МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 29 мая, снизилось на 16 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели — до 390 тысяч, полагают опрошенные агентством Daily FХ аналитики.

Официальные данные об этом опубликует министерство труда страны в четверг, 3 июня, в 15.30 мск.

В 11.00 мск исследовательская организация Markit Economics опубликует окончательную оценку композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны в мае. Аналитики полагают, что показатель вырос до 56,9 пункта с 53,8 пункта в апреле, что соответствует предварительной оценке.

В 15.15 мск аналитическая компания Automatic Data Processing (ADP) обнародует данные об изменении числа рабочих мест в частных компаниях США в мае. Ожидается, что показатель вырос на 650 тысяч после роста в апреле на 742 тысячи. Apple вернет сотрудников в офис с начала сентября

В 17.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) разместит данные индекса деловой активности в сфере услуг США. Эксперты полагают, что показатель в мае вырос до 63% с 62,7% в апреле.

В 18.00 мск управление энергетической информации минэнерго США опубликует данные о запасах нефти в стране. Как ожидают эксперты, за неделю по 28 мая коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) снизились на 2,1 миллиона баррелей, до 482,2 миллиона.