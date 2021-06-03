МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Евросоюз собирается ввести первый раунд санкций в отношении Белоруссии на этой неделе в связи с инцидентом с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича — как ожидается, он будет заключаться в одобрении в пятницу запрета белорусским авиаперевозчикам летать над европейским воздушным пространством, приземляться и вылетать из аэропортов ЕС, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванных дипломатов.

Ранее агентство Рейтер сообщало со ссылкой на дипломатические источники, что ЕC готовит санкции против более чем десятка высокопоставленных представителей белорусской авиации и национальной авиакомпании. Как сообщалось, санкции еще обсуждаются, однако в пятницу послы Евросоюза могут предварительно принять решение о том, чтобы запретить авиалиниям Белоруссии летать над странами ЕС и осуществлять в них посадку.

"Европейские дипломаты, как ожидается, одобрят в пятницу запрет на полеты белорусских перевозчиков над европейским воздушным пространством, а также приземление и взлет из аэропортов блока", — сообщает агентство. Если меры будут одобрены, они могут вступить в силу уже в полночь субботы.

Кроме того, на следующей неделе ЕС собирается обсудить дальнейшие ограничительные меры, в частности, введение санкций в отношении по меньшей мере семи физических и одного юридического лица. Отмечается, что меры могут затронуть белорусских министров, представителей ВВС Белоруссии и других лиц и организаций, связанных с авиацией.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Новак заявил, что "Северный поток 2" будет достроен до конца 2021 года

Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.

Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.