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Индекс деловой активности в сфере услуг США в мае вырос лучше прогноза
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Индекс деловой активности в сфере услуг США в мае вырос до 64% с апрельских 62,7%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply... ПРАЙМ, 03.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в мае вырос до 64% с апрельских 62,7%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя до 63%.
При этом индекс занятости в секторе услуг страны снизился до 55,3% с уровня апреля в 58,8%.
Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.