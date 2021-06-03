МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Индекс деловой активности в сфере услуг США в мае вырос до 64% с апрельских 62,7%, свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). На всех не хватит. Азия прибирает к рукам российский СПГ

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя до 63%.

При этом индекс занятости в секторе услуг страны снизился до 55,3% с уровня апреля в 58,8%.

Основанный в 1915 году ISM — крупнейшая в мире ассоциация специалистов по поставкам, в нее входят свыше 40 тысяч менеджеров. Индекс деловой активности в сфере услуг рассчитывается ежемесячно путем опроса менеджеров, занятых в этом секторе.