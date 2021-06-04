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Рогозин попросит НАСА и Байдена угомонить тех, кто вводит санкции
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил РИА Новости, что попросит своего коллегу — нового главу НАСА Билла Нельсона — ходатайствовать перед президентом США Джо Байденом о... ПРАЙМ, 04.06.2021
санкции, сша, роскосмос, дмитрий рогозин, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил РИА Новости, что попросит своего коллегу — нового главу НАСА Билла Нельсона — ходатайствовать перед президентом США Джо Байденом о прекращении санкционного режима в отношении российских предприятий.
"Несколько месяцев назад я написал письмо в министерство торговли США, пока ответа не получил. Я передам копию письма господину Нельсону, попрошу, чтобы он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы вместе они дали необходимые поручения своим борцам за санкции, чтобы те наконец угомонились", — сказал Рогозин в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.
Ранее сообщалось, что США наложили санкции на головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш (в его состав входит Центр управления полетами) и Ракетно-космический центр "Прогресс" (производит ракеты "Союз").
"Я не понимаю, логики здесь нет. И я надеюсь господину Нельсону это объяснить. Мудрый человек, опытный, возрастной, он должен это понять", — сказал Рогозин.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.