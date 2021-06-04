С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил РИА Новости, что попросит своего коллегу — нового главу НАСА Билла Нельсона — ходатайствовать перед президентом США Джо Байденом о прекращении санкционного режима в отношении российских предприятий. В США назвали способ нанести ядерный удар по России из космоса

"Несколько месяцев назад я написал письмо в министерство торговли США, пока ответа не получил. Я передам копию письма господину Нельсону, попрошу, чтобы он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы вместе они дали необходимые поручения своим борцам за санкции, чтобы те наконец угомонились", — сказал Рогозин в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее сообщалось, что США наложили санкции на головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш (в его состав входит Центр управления полетами) и Ракетно-космический центр "Прогресс" (производит ракеты "Союз").

"Я не понимаю, логики здесь нет. И я надеюсь господину Нельсону это объяснить. Мудрый человек, опытный, возрастной, он должен это понять", — сказал Рогозин.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.