МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Логистический коридор для беспилотных грузовых перевозок может появиться между Санкт-Петербургом и Китаем, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Белоусов объяснил смысл выведения доллара из структуры ФНБ

Проект получил название "Беспилотные логистические коридоры", его инициатором стала НТИ "Автонет". Планируется, что рассматриваемый участок станет частью мегаинфраструктурного стратегического проекта "Беспилотный транспортный логистический коридор Европа — Китай".

Концепция проекта была представлена со-руководителем рабочей группы НТИ "Автонет" Александром Гурко на совещании у первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова 20 марта, в котором приняли участие министр экономического развития Максим Решетников, заместитель министра транспорта Кирилл Богданов, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, представители других министерств, а также вице-губернаторы Санкт-Петербурга.

Далее разработкой концепции проекта занимались Минтранс совместно с НТИ "Автонет", они начали работу над определением конкретных внутристрановых маршрутов, параметров грузовой логистики и экономических параметров проекта. Предложения от Минтранса и рабочей группы "Автонета" были отправлены в правительство РФ 24 марта. Официальная делегация США не будет принимать участие в ПМЭФ-2021

После этого был утвержден состав рабочей группы по проекту, к которой присоединились заинтересованные игроки рынка — "НефтеТрансСервис", "СберАвтоТех", Яндекс, "Камаз" и другие. Рабочая группа НТИ "Автонет" также уже разработала правки, которые будет необходимо внести в текущее законодательство, чтобы реализация проекта стала возможной. Соответствующий документ был направлен в Минтранс.

Как ранее рассказывал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ сопредседатель рабочей группы НТИ "Автонет" и президент НП "Глонасс" Александр Гурко, проект беспилотного логистического коридора может быть протестирован между Москвой и Санкт-Петербургом. А вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на полях форума сообщил, что Россия думает о создании логистического коридора между Санкт-Петербургом и Китаем, в том числе для беспилотного транспорта.

Прогнозируемая окупаемость беспилотного логистического транспортного коридора "Москва — Санкт-Петербург" составит чуть меньше 10 лет, прогнозируют в "Автонете". По расчетам "Автонета", объем необходимых инвестиций в проект составит 18 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на создание необходимой инфраструктуры: информационных систем, систем связи, хабов, а также на закупку флота беспилотных транспортных средств.