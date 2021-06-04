МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Евросоюз и Великобритания смогли после долгих переговоров прийти к соглашению по рыбной ловле, рассказало издание Financial Times. Названо имя модератора пленарного заседания ПМЭФ, где выступит Путин

2 июня Лондон и Брюссель согласовали сделку, которая будет регулировать вылов отдельных видов рыб в 2021 и 2022 годах. Спор между странами ЕС и Лондоном длился столь долго, что дальнейшие условия рыболовства были согласованы лишь в конце 2020 года.

Конфликт ЕС и Великобритании затронул ряд проблем в сфере рыболовства. Так, Соединенное королевство требовало установить запрет на рыбный промысел в своих водах в Северном море, а также запретить гражданам Франции ловить рыбу в районе острова Джерси.

В 2020 году представитель ЕС Мишель Барнье заявил, что Лондону будет предложено увеличить рыболовную квоту на 18%. После этого источники в британском правительстве отметили, что такие предложения "смехотворны".