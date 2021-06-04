МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Главный экономист Всемирного банка Апурва Сангхи и его коллеги рассказали об особенностях пандемии в России, сообщил "Коммерсант". Рубль в начале торгов символически снижается к доллару

Апурва Сангхи, Самюэль Фрейхе-Родриге и Нитин Умапати выделили меры, которые применяют правительства для преодоления постковидной бедности.

Всемирный банк утверждает, что к началу 2022 года более 100 миллионов человек будут в состоянии крайней бедности.

В прошлом году мировая экономика сократилась на 3,8%, а ВВП России сократился на 3,0%.

Пакет антикризисных мер правительства России был дополнен рядом мер по поддержанию экономики:

смягчение параметров сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+

более тесные и расширяющиеся связи с Китаем, где отмечаются относительно высокие темпы роста



стабилизация числа новых случаев заболевания COVID-19

При этом в 2021 году в нашей стране были сокращены 1,78 миллиона рабочих мест в следующих областях:

обрабатывающий сектор



строительство



розничную торговлю и индустрию гостеприимства



здравоохранение и социальное обслуживание

Повышение цен на продукты в России объясняется тем, что у российских производителей не было возможности удовлетворить спрос, так как уровень конкуренции на внутреннем рынке находится на низком уровне из-за запрета импортных продуктов в 2014 году, отметило издание.

Малоимущие семьи и бедные граждане особенно пострадали из-за роста цен на продовольствие, потому что эти домохозяйства тратят на покупку данных товаров около половины своих доходов.