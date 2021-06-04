Россиянам рассказали о росте цен на еду
МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Главный экономист Всемирного банка Апурва Сангхи и его коллеги рассказали об особенностях пандемии в России, сообщил "Коммерсант".
Апурва Сангхи, Самюэль Фрейхе-Родриге и Нитин Умапати выделили меры, которые применяют правительства для преодоления постковидной бедности.
Всемирный банк утверждает, что к началу 2022 года более 100 миллионов человек будут в состоянии крайней бедности.
В прошлом году мировая экономика сократилась на 3,8%, а ВВП России сократился на 3,0%.
Пакет антикризисных мер правительства России был дополнен рядом мер по поддержанию экономики:
- смягчение параметров сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+
- более тесные и расширяющиеся связи с Китаем, где отмечаются относительно высокие темпы роста
- стабилизация числа новых случаев заболевания COVID-19
При этом в 2021 году в нашей стране были сокращены 1,78 миллиона рабочих мест в следующих областях:
- обрабатывающий сектор
- строительство
- розничную торговлю и индустрию гостеприимства
- здравоохранение и социальное обслуживание
Повышение цен на продукты в России объясняется тем, что у российских производителей не было возможности удовлетворить спрос, так как уровень конкуренции на внутреннем рынке находится на низком уровне из-за запрета импортных продуктов в 2014 году, отметило издание.
Малоимущие семьи и бедные граждане особенно пострадали из-за роста цен на продовольствие, потому что эти домохозяйства тратят на покупку данных товаров около половины своих доходов.
https://1prime.ru/world/20210604/833843947.html