ЛОНДОН, 4 июн — ПРАЙМ. Великобритания после выхода из ЕС заключила новые торговые соглашения с Норвегией, Исландией и Лихтенштейном, говорится в сообщении британского министерства международной торговли. Евросоюз и Британия передумали ссориться из-за рыбы

"Сегодняшний договор станет серьезным стимулом для нашей торговли с Норвегией, Исландией и Лихтенштейном, укрепляя экономические отношения, уже достигшие объема 21,6 миллиарда фунтов стерлингов, одновременно поддерживая рабочие места и процветание во всех четырех странах", — отметила министр Лиз Трасс.

"Соглашение, согласованное сегодня (4 июня), — первый случай, когда эти три европейские страны включили в торговый договор специальные главы, посвященные цифровой торговле и малому бизнесу, что сделало ее самой передовой из всех заключенных на сегодняшний день", — особо отметили в ведомстве.

Поясняется, что благодаря нововведениям в соглашении британские экспортеры будут избавлены от необходимости заполнения каких-либо бумажных документов: все документы, контракты и подписи будут в электронном виде, что позволит беспрепятственно перемещать товары через границы и сэкономить время и деньги предприятий. Британскому бизнесу предрекают уничтожающий "цунами"

В документе также предусмотрено снижение тарифов на экспорт из Британии ряда товаров, включая сыры, свинину, птицу, вина и спиртные напитки. Также, согласно новым условиям, упрощен процесс получения рабочих виз для высококвалифицированных специалистов, также страны обязались взаимно признавать их профессиональную квалификацию.

Великобритания официально покинула ЕС 31 января 2020 года, 31 декабря 2020 года завершился переходный период. В декабре Лондон и Брюссель заключили соглашение о торговле и сотрудничестве. Одновременно Соединенное Королевство заключает двусторонние соглашения со странами, не входящими в ЕС.