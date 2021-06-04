МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне "Ваа3" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства. Российские власти продолжат поддерживать экономику страны

"Moody's сегодня подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга правительства России на уровне Ваа3… Прогноз остается стабильным", — говорится в релизе агентства.