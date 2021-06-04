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Moody's подтвердило рейтинг России на уровне "Ваа3"
Мировая экономика
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Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне "Ваа3" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства. "Moody's... ПРАЙМ, 04.06.2021
россия, инвестиции, moody`s, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне "Ваа3" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.
"Moody's сегодня подтвердило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетного необеспеченного долга правительства России на уровне Ваа3… Прогноз остается стабильным", — говорится в релизе агентства.