МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Договор по открытому небу (ДОН), предоставляющий право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью и регламентирующий проведение таких полетов, стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после "холодной войны". Договор был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года, ратифицирован Россией 26 мая 2001 года.

По данным на конец 2020 года, участниками договора являлись 33 государства.

В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации соглашения. Глава "Уралхима" заявил, что он и его компании не финансировали Nexta

Говоря о том, сколько технически потребуется времени "для окончательной денонсации", Сергей Рябков сообщал, что после завершения всех внутренних процедур Россия должна будет передать дипломатическую ноту — уведомление о том, что принято решение о выходе из договора — хранителям договора, его депозитариям. В случае с ДОН это Канада и Венгрия. Рябков также уточнял, что Россия выйдет из Договора по открытому небу примерно в декабре, согласно процедурным нормам.