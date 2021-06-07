МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Никто ни в чем не обвинял главу "Уралхима" Дмитрия Мазепина, в Кремле не знают, о ком говорили в Минске, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. В топливных союзах России предрекают рост цен на бензин летом

Глава "Уралхима" Дмитрий Мазепин заявил, что ни он, ни его компании никогда не финансировали Telegram-канал Nexta, признанный в Белоруссии экстремистским.

"Мазепина же никто не обвинял ни в чем. Собственно, фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась. Наверное, он как-то должен разъяснить, или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь, вряд ли здесь можно в кошки-мышки играть. Вот действительно, связанный с Уралом бизнесмен Мазепин заявил, что никакого отношения к этому не имеет и иметь не может. Наверное, о ком-то другом говорил Протасевич, но мы не знаем, о ком, а он сам не уточнил. И белорусская сторона не уточнила", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле расценивают такого рода информацию о возможной причастности российского бизнесмена к событиям в Белоруссии.

Задержанный в Белоруссии оппозиционер Роман Протасевич в конце прошлой недели рассказал в интервью белорусскому госТВ, что оппозицию финансировали некие российские бизнесмены с Урала, о некоем российском олигархе — конкуренте Михаила Гуцериева, чья компания регулярно перечисляла средства Telegram-каналу Nexta. Протасевич предположил, что Telegram-канал в обмен на финансирование размещал материалы, в которых был заинтересован российский бизнесмен. Он не назвал его имя, однако заявил, что название фирмы связано "с Уралом и горной добычей".