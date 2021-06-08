МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Совокупный ВВП 19 стран еврозоны, по третьей, окончательной оценке, в прошлом квартале сократился на 1,8% в годовом выражении и на 0,6% — в квартальном, считают опрошенные порталом Daily FХ аналитики.

Официальные данные об этом сообщит в своем релизе европейское статистическое агентство Евростат во вторник, 8 июня, в 12.00 мск. Прогноз совпадает с первой и второй оценками Евростата.

В то же время Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW) опубликует данные об индексе доверия инвесторов к экономике Германии. Аналитики полагают, что показатель в июне вырос до 86 пунктов с уровня прошлого месяца в 84,4 пункта. При этом уровень мая был рекордным с 2000 года. Биржи АТР в основном снижаются

В 9.00 мск министерство экономики и технологий Германии сообщит данные промышленного производства в стране в апреле. Аналитики прогнозируют, что показатель в месячном выражении поднялся на 0,5% после роста марта на 2,5%.

В 15.30 мск Бюро экономического анализа министерства торговли США сообщит данные о состоянии торгового баланса в стране в апреле. Согласно прогнозам экспертов, дефицит торгового баланса снизился за месяц на 5,4 миллиарда долларов, или на 7,3%, до 69 миллиардов долларов.