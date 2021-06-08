МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. ВВП 19 стран еврозоны, по окончательной, третьей оценке, в первом квартале 2021 года сократился на 1,3% в годовом выражении и на 0,3% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали сохранения второй оценки без изменения. Она показала снижение ВВП еврозоны на 1,8% в годовом выражении и на 0,6% — в квартальном. В России сформирован список проектов для прорыва

ВВП стран Евросоюза в первом квартале, по третьей оценке, сократился на 1,2% в годовом выражении и на 0,1% — в квартальном. Третья оценка оказалась лучше второй, которая указывала на сокращение ВВП ЕС на 1,7% в годовом выражении и на 0,4% — в квартальном.

В четвертом квартале 2020 года ВВП ЕС сократился на 4,4% в годовом выражении и на 0,4% — в квартальном, ВВП 19 стран еврозоны — на 4,7% и 0,6% соответственно.