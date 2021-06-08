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Евростат улучшил оценку падения ВВП еврозоны в первом квартале до 1,3%
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ВВП 19 стран еврозоны, по окончательной, третьей оценке, в первом квартале 2021 года сократился на 1,3% в годовом выражении и на 0,3% — в квартальном, сообщило европейское... ПРАЙМ, 08.06.2021
европейская экономика, евростат, ввп, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. ВВП 19 стран еврозоны, по окончательной, третьей оценке, в первом квартале 2021 года сократился на 1,3% в годовом выражении и на 0,3% — в квартальном, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали сохранения второй оценки без изменения. Она показала снижение ВВП еврозоны на 1,8% в годовом выражении и на 0,6% — в квартальном.
ВВП стран Евросоюза в первом квартале, по третьей оценке, сократился на 1,2% в годовом выражении и на 0,1% — в квартальном. Третья оценка оказалась лучше второй, которая указывала на сокращение ВВП ЕС на 1,7% в годовом выражении и на 0,4% — в квартальном.
В четвертом квартале 2020 года ВВП ЕС сократился на 4,4% в годовом выражении и на 0,4% — в квартальном, ВВП 19 стран еврозоны — на 4,7% и 0,6% соответственно.