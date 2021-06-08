МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июне снизился до 79,8 пункта с 84,4 пункта в мае, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Евростат улучшил оценку падения ВВП еврозоны в первом квартале до 1,3%

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали роста индикатора до 86 пунктов.

При этом индекс текущих экономических условий в Германии в июне подскочил до 9,1 пункта с майского значения в минус 40,1 пункта. Аналитики прогнозировали рост индикатора лишь до минус 27,8 пункта.

"Восстановление экономики продолжается. Хотя и индекс доверия инвесторов к экономике… снизился в июне, он по-прежнему находится на очень высоком уровне. Снижение ожиданий, вероятно, во многом связано со значительно улучшенными оценками экономической ситуации, которая сейчас вернулась на докризисный уровень", — приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).

Также, согласно данным организации, индекс текущих экономических условий в еврозоне в июне увеличился до минус 24,4 пункта с минус 51,4 пункта месяцем ранее, а индекс экономических ожиданий — снизился до 81,3 пункта с 84 пунктов в мае.