МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в апреле снизился на 6,1 миллиарда долларов, или на 8,2% по сравнению с пересмотренным показателем марта — до 68,9 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США. Фьючерсы на индексы США в основном растут в ожидании макростатистики

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце опустился до 69 миллиардов долларов с первоначального значения марта в 74,4 миллиарда долларов. Показатель марта был пересмотрен до 75 миллиардов.

При этом экспорт из США в апреле поднялся по сравнению с мартом на 1,1%, или на 2,3 миллиарда долларов, до 205 миллиардов, а импорт за тот же месяц составил 273,9 миллиарда долларов, сократившись на 3,8 миллиарда в месячном выражении (на 1,4%).

Дефицит внешней торговли товарами США в апреле уменьшился по отношению к марту на 6,2 миллиарда долларов, до 86,7 миллиарда, а профицит по статье услуг снизился на 0,1 миллиарда — до 17,8 миллиарда долларов.

Бюро экономического анализа и Бюро переписи населения совместно готовят и публикуют данные об экспорте, импорте и торговом балансе США двумя месяцами ранее (с дальнейшей разбивкой на категории).