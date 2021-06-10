БЕРЛИН, 10 июн — ПРАЙМ. "Северный поток 2" не станет темой саммита G7, переговоры идут на другом уровне, заявил журналистам в Берлине высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ. США назвали "Северный поток-2" предметом для переговоров с Германией

Саммит стран G7 пройдет в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. Встреча станет первым очным саммитом "семерки" за почти два года.

"Это, честно говоря, я думаю, не является темой для саммита, это идет на другом уровне", — сказал источник, отвечая на вопрос о возможном обсуждении "Северного потока 2" на саммите G7.

Кабмин ФРГ неоднократно заявлял о том, что переговоры между Берлином и Вашингтоном по вопросу о трубопроводе "Северный поток 2" будут продолжены в ближайшее время.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США добиваются от Германии "автоматических" мер против последствий работы "Северного потока 2". Кроме того, он отметил, что США по-прежнему будут работать над тем, чтобы газопровод не заработал, и что Вашингтон активно общается с Германией, "чтобы посмотреть, что необходимо сделать" для возмещения возможных транзитных потерь Киева. В МИД отреагировали на заявления США по "Северному потоку-2"

Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в четверг в интервью РИА Новости, что заявления США о возмещении Киеву возможных транзитных потерь из-за "Северного потока 2" не повлияют на позицию Москвы и проект будет реализован.