Источник: "Северный поток-2" не станет темой саммита G7
БЕРЛИН, 10 июн — ПРАЙМ. "Северный поток 2" не станет темой саммита G7, переговоры идут на другом уровне, заявил журналистам в Берлине высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ.
Саммит стран G7 пройдет в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. Встреча станет первым очным саммитом "семерки" за почти два года.
"Это, честно говоря, я думаю, не является темой для саммита, это идет на другом уровне", — сказал источник, отвечая на вопрос о возможном обсуждении "Северного потока 2" на саммите G7.
Кабмин ФРГ неоднократно заявлял о том, что переговоры между Берлином и Вашингтоном по вопросу о трубопроводе "Северный поток 2" будут продолжены в ближайшее время.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США добиваются от Германии "автоматических" мер против последствий работы "Северного потока 2". Кроме того, он отметил, что США по-прежнему будут работать над тем, чтобы газопровод не заработал, и что Вашингтон активно общается с Германией, "чтобы посмотреть, что необходимо сделать" для возмещения возможных транзитных потерь Киева.
Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2".
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в четверг в интервью РИА Новости, что заявления США о возмещении Киеву возможных транзитных потерь из-за "Северного потока 2" не повлияют на позицию Москвы и проект будет реализован.
https://1prime.ru/world/20210610/833898712.html