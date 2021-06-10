БРЮССЕЛЬ, 10 июн — ПРАЙМ. ВВП региона "Большой двадцатки" вернулся к своему допандемическому уровню в первом квартале 2021 года, говорится в сообщении Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). ВВП Японии в 2020 финансовом году рекордно сократился

Повсеместные локдауны, которые страны начали вводить в прошлом году для борьбы с распространением COVID-19, вызвали серьезные экономические проблемы, повлекли за собой падение ВВП.

"Валовой внутренний продукт в регионе G20 вернулся к своему допандемическому уровню в первом квартале 2021 года, увеличившись на 0,8% по сравнению с четвертым кварталом 2020 года", — говорится в релизе.

Однако существуют большие различия по отдельным странам, отмечает организация.

К примеру, Индия, Турция и Китай, чей ВВП уже превысил докризисный уровень в предыдущем квартале, продолжили рост — на 2,1%, 1, 7% и 0,6% соответственно.

ВВП Австралии, Кореи и Бразилии вернулись к допандемическому уровню в первом квартале 2021 года, увеличившись на 1,8%, 1,7% и 1,2% соответственно. Путин оценил восстановление российской экономики в условиях COVID

В других странах региона ВВП по-прежнему находится ниже докризисных показателей, отмечает ОЭСР.

Рост ВВП ускорился в США (до 1,6% после 1,1% в четвертом квартале 2020 года) и в Италии (до 0,1% после сокращения на 1,8%). Он замедлился в Индонезии (до 1,6% с 2,3%), Канаде (до 1,4% с 2,2%), ЮАР (до 1,1% с 1,4%) и Мексике (до 0,8% с 3,2%).

При этом отмечено даже снижение ВВП в Германии (на 1,8% после роста на 0,5%), Великобритании (минус 1,5% после роста на 1,3%), Японии (1,0% после роста на 2,8%) и Саудовской Аравии (0,1%, после роста на 2,5%). Во Франции ВВП продолжал сокращаться второй квартал подряд, хотя и более медленными темпами (минус 0,1% после минус 1,5%).