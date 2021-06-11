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Великобритания передает другим странам миллионы доз вакцины от COVID-19
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Британия передает беднейшим странам 100 миллионов доз вакцины от коронавируса, сообщило РИА Новости. "Благодаря успеху британской программы вакцинации мы теперь имеем возможность... ПРАЙМ, 11.06.2021
лондон, великобритания, борис джонсон, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Британия передает беднейшим странам 100 миллионов доз вакцины от коронавируса, сообщило РИА Новости.
"Благодаря успеху британской программы вакцинации мы теперь имеем возможность поделиться некоторым количеством лишних доз с теми, кто в них нуждается. Поступая так, мы делаем важный шаг к окончательной победе над пандемией. Надеюсь, что на саммите "семерки" мои коллеги из других стран возьмут на себя аналогичные обещания, с тем чтобы к концу следующего года мы могли вакцинировать мир и восстановиться еще в лучшем виде, чем до коронавируса", — прокомментировал это решение премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон.
К концу сентября кабмин Британии собирается поставить 5 миллионов доз вакцины, а в конце 2021 года объем поставок достигнет 30 миллионов, отметили агентство.