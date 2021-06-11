МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Британия передает беднейшим странам 100 миллионов доз вакцины от коронавируса, сообщило РИА Новости. Фьючерсы на индексы США торгуются без единой динамики

"Благодаря успеху британской программы вакцинации мы теперь имеем возможность поделиться некоторым количеством лишних доз с теми, кто в них нуждается. Поступая так, мы делаем важный шаг к окончательной победе над пандемией. Надеюсь, что на саммите "семерки" мои коллеги из других стран возьмут на себя аналогичные обещания, с тем чтобы к концу следующего года мы могли вакцинировать мир и восстановиться еще в лучшем виде, чем до коронавируса", — прокомментировал это решение премьер-министр Соединенного королевства Борис Джонсон.

К концу сентября кабмин Британии собирается поставить 5 миллионов доз вакцины, а в конце 2021 года объем поставок достигнет 30 миллионов, отметили агентство.