МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Молодой американский предприниматель из города Хауэлл (штат Нью-Джерси) сумел заработать почти $2 миллиона на перепродаже дефицитных в пандемию коронавируса товаров, пишет The Wall Street Journal. СМИ: Меркель поедет в США для решения спора по "Северному потоку-2"

В частности, подросток втридорога сбывал игровые консоли, уличные бассейны и обогреватели.

Журнал отмечает, что 16-летний Макс Хайден стал миллионером за счет торговли: когда весь мир охватила безработица из-за COVID-19, он сумел "выиграть".

Подросток предугадал рост спроса в период самоизоляции на ряд товаров. Он сумел закупить их до начала ажиотажа.

В частности, в списке дефицитных товаров оказались:

приставки для видеоигр,



гантели для досуга и спорта дома,



машинки для стрижки волос стали остро необходимы при закрытых в локдаун парикмахерских,



обогреватели для уличных беседок,

надувные бассейны.

Когда эти товары раскупили в магазинах, предприимчивый молодой человек стал через интернет распродавать свои запасы по заоблачным ценам.

Как следует из отчета о продажах, в 2020 году Хайден получил выручку в $1,7 миллиона. Чистая прибыль составила $110 тысяч.

В самом начале "бизнеса" парень использовал для приема оплаты за товары банковскую карту своей мамы, в 2021 году он зарегистрировал бизнес и начал платить налоги.