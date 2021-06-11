МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в июне, по предварительной оценке, вырос до 86,4 пункта с уровня мая в 82,9 пункта, сообщается на сайте университета.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FХ, ожидали роста показателя только до 84 пунктов.

Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по предварительной оценке, поднялся до 90,6 пункта с 89,4 пункта в мае, а индекс экономических ожиданий — до 83,8 пункта с 78,8 пункта месяцем ранее. Обыски проходят в офисах "Нафтогаза Украины"

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления.

Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.