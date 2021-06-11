МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Выборочное снятие американских санкций с некоторых иранских компаний и физических лиц никак не связано с переговорами по ядерной сделке в Вене или предположительными признаками доброй воли со стороны США, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. Более 144 тысяч россиян умерли от коронавируса в 2020 году

Минфин США в четверг уточнил санкционные списки по Ирану, Йемену и Сирии. В связи с уточнением санкций, сообщили в министерстве, США сняли санкции с трех физических лиц из Ирана, в том числе руководителей Иранской национальной нефтяной компании (National Iranian Oil Company) и двух компаний, также ранее причастных к торговле иранской нефтью.

"Выборочное исключение из списков США не связно с переговорами по СВПД и не рассматривается как показатель доброй воли, особенно в сопровождении возобновленного экономического терроризма", — написал Хатибзаде в Twitter.

Представитель иранского МИД также вновь призвал президента США Джо Байдена не следовать политике бывшего главы государства Дональда Трампа в отношении Ирана и для этого официально и эффективно снять санкции. Постпред России при Евросоюзе предупредил о кознях "Северному потоку-2"

Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

Иран в 2019 году — ровно через год после выхода США из сделки — заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране приняли закон "Стратегическая мера по отмене санкций", предполагающий активизацию ядерной деятельности с целью добиться отмены санкций против страны. В соответствии с законом, иранские ядерщики уже довели обогащение урана до уровня 20% (ядерная сделка предполагает обогащение на уровне 3,67%), а также ограничили с 23 февраля инспекционные возможности МАГАТЭ. Закон предполагает задействование более мощных центрифуг.