МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки не меняют своей позиции относительно санкций против России, сообщила представитель Белого дома Джен Псаки. Об этом пишет Газета.ру. Блинкен рассказал, на каких условиях США готовы общаться с Россией

Даже за несколько дней до саммита двух президентов в Швейцарии, в городе Женева Вашингтон не будет отказываться от своих взглядов на санкции против Москвы, рассказало издание.

Встреча лидеров двух стран станет шансом продвинуть российско-американские отношения, сообщила Псаки.

"Мы никогда не отказывались от действий или ответных мер. Мы сохраняем все возможности ответить на проблемные действия", — прокомментировала чиновник.

Напомним, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве.