2021-06-12T07:49:48+03:00
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2021
https://1prime.ru/world/20210612/833915754.html
США не отказываются от санкций против России на фоне саммита в Женеве
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Соединенные Штаты Америки не меняют своей позиции относительно санкций против России, сообщила представитель Белого дома Джен Псаки. Об этом пишет Газета.ру. Даже за несколько... ПРАЙМ, 12.06.2021
владимир путин, джо байден, белый дом, швейцария, женева, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки не меняют своей позиции относительно санкций против России, сообщила представитель Белого дома Джен Псаки. Об этом пишет Газета.ру.
Даже за несколько дней до саммита двух президентов в Швейцарии, в городе Женева Вашингтон не будет отказываться от своих взглядов на санкции против Москвы, рассказало издание.
Встреча лидеров двух стран станет шансом продвинуть российско-американские отношения, сообщила Псаки.
"Мы никогда не отказывались от действий или ответных мер. Мы сохраняем все возможности ответить на проблемные действия", — прокомментировала чиновник.
Напомним, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве.