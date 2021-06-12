ВАШИНГТОН, 12 июн — ПРАЙМ. Госсекретарь Энтони Блинкен от лица США поздравил россиян с Днем России и подтвердил приверженность Вашингтона к конструктивному диалогу с властями РФ для развития стабильных двусторонних отношений. Четыре из пяти ипотечников в России намерены погасить кредит досрочно

По его словам, США поддерживают желание россиян сотрудничать с международным сообществом и содействовать в представляющих глобальный интерес вопросах.

"От лица правительства США я поздравляю граждан России, когда вы празднуете День России… я воспользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить стремление США к конструктивному взаимодействию с правительством Российской Федерации в интересах продвижения более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений. Также мы остаемся твердо приверженными поддержке народа России… и их желания работать вместе с международным сообществом и мирно сотрудничать в вопросах, представляющих глобальный интерес", — говорится в заявлении Блинкена, опубликованном на сайте госдепа.