ВАШИНГТОН, 12 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден и другие лидеры стран "Большой семерки" договорились о запуске глобальной инициативы в сфере развития инфраструктуры для развивающихся стран с целью противодействия проектам Китая, следует из заявления Белого дома.

Отмечается, что в субботу американский лидер встретился с представителями G7 для обсуждения "стратегического соперничества с Китаем" и выработки плана действий в сфере инфраструктуры для развивающихся стран.

"Президент Байден и партнеры по G7 договорились запустить новую решительную глобальную инициативу в сфере развития инфраструктуры "Восстановим мир в его лучшем виде" Build Back Better World (B3W), это высококлассное и прозрачное инфраструктурное партнерство, основанное на ценностях, под руководством демократических стран, чтобы помочь сократить потребность в инфраструктуре на сумму более 40 триллионов долларов для развивающегося мира, которая обострилась из-за пандемии COVID-19", — говорится в заявлении, опубликованном Белым домом.

В рамках инициативы страны G7 и другие партнеры намерены координировать свои действия для мобилизации капитала в четырех областях — климат, здоровье и здравоохранение, цифровые технологии и гендерное равенство.

Инициатива будет затрагивать разные страны мира — от Латинской Америки до Африки и Индо-Тихоокеанского региона. У разных стран "Большой семерки" будет разная "географическая ориентация" в отношении этих регионов, но в целом инициатива будет охватывать государства "с низким и средним уровнем дохода по всему миру". Блинкен от лица США поздравил россиян с Днем России

Концепция "Один пояс, один путь" (Пояс и путь) — международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.

Саммит стран G7 проходит в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня. Это первая очная встреча лидеров "семерки" за почти два года. В состав G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США и ЕС.