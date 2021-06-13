МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. В воскресенье в столице Израиля городе Иерусалим пройдет церемония присяги нового правительства, в которое не будет входить бывший премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, пишет Коммерсант. Эксперт назвала самые перспективные криптовалюты

Присяга нового правительства Израиля пройдет в Кнессете в 16:00 местного времени, сообщило издание.

Нетаньяху, находясь во главе партии "Ликуд", был премьер-министром Израиля в 1996-1999 годах, а также занимал этот пост с 2009 по 2021 годы.

Новое правительство Израиля включит в себя 28 министров и шесть заместителей министров.

Лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет возглавит кабинет министров в первые два года его работы, а затем его место займет руководитель центристской партии "Йеш Атид" Яир Лапид.