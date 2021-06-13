2021-06-13T01:58:09+03:00
2021-06-13T01:58:09+03:00
2021-06-13T01:58:09+03:00
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Стороны переговоров в Вене вряд ли придут к сделке на этой неделе
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Участники переговоров по ядерной сделке вряд ли придут к соглашению на этой неделе, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Об этом сообщило РИА Новости... ПРАЙМ, 13.06.2021
иран, австрия, ядерная программа, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Участники переговоров по ядерной сделке вряд ли придут к соглашению на этой неделе, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Об этом сообщило РИА Новости.
"Не думаю, что на этой неделе мы приблизимся к заключению сделки", — отметил Аракчи.
"Мы хотим заключить хорошую сделку. Мы не торопимся, но и времени зря не теряем", — подытожил он.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Этот документ предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Вашингтон в 2018 году объявил об одностороннем выходе из СВПД, после этого Белый дом возобновил санкции против Ирана.