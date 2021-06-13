МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Участники переговоров по ядерной сделке вряд ли придут к соглашению на этой неделе, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Об этом сообщило РИА Новости. Цены на нефть растут на ожиданиях восстановления спроса

"Не думаю, что на этой неделе мы приблизимся к заключению сделки", — отметил Аракчи.

"Мы хотим заключить хорошую сделку. Мы не торопимся, но и времени зря не теряем", — подытожил он.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Этот документ предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Вашингтон в 2018 году объявил об одностороннем выходе из СВПД, после этого Белый дом возобновил санкции против Ирана.