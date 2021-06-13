МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Участники переговоров по ядерной сделке вряд ли придут к соглашению на этой неделе, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Об этом сообщило РИА Новости.

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"Не думаю, что на этой неделе мы приблизимся к заключению сделки", — отметил Аракчи.

"Мы хотим заключить хорошую сделку. Мы не торопимся, но и времени зря не теряем", — подытожил он.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция подписали с Ираном Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Этот документ предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Вашингтон в 2018 году объявил об одностороннем выходе из СВПД, после этого Белый дом возобновил санкции против Ирана.