2021-06-13T03:00:59+03:00
2021-06-13T03:00:59+03:00
2021-06-13T03:00:59+03:00
2021
https://1prime.ru/world/20210613/833919644.html
Полет в космос в компании Джеффа Безоса продали за 28 миллионов долларов
Мировая экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Неизвестный покупатель приобрел место на корабле New Shepard рядом с Джеффом Безосом и его братом, пишет "Российская газета". Компания Blue Origin, принадлежащая Безосу, ранее... ПРАЙМ, 13.06.2021
сша, amazon, джефф безос, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83254/09/832540912.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83254/09/832540912.jpg
https://1prime.ru/images/83254/09/832540911.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83254/09/832540911.jpg
https://1prime.ru/images/83254/09/832540910.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83254/09/832540910.jpg
https://1prime.ru/pensions/20210613/833898204.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Неизвестный покупатель приобрел место на корабле New Shepard рядом с Джеффом Безосом и его братом, пишет "Российская газета".
Компания Blue Origin, принадлежащая Безосу, ранее осуществляла автономные запуски космических кораблей. Сейчас предприятие задумалось о разработке миссий с участием людей, заявило издание.
Аукцион на розыгрыш посадочного места на New Shepard стартовал в мае. В нем участвовали примерно 7600 человек.
Полет космического корабля должен состояться 20 июля.