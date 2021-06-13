МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Неизвестный покупатель приобрел место на корабле New Shepard рядом с Джеффом Безосом и его братом, пишет "Российская газета". Сколько надо зарабатывать, чтобы самому копить на пенсию

Компания Blue Origin, принадлежащая Безосу, ранее осуществляла автономные запуски космических кораблей. Сейчас предприятие задумалось о разработке миссий с участием людей, заявило издание.

Аукцион на розыгрыш посадочного места на New Shepard стартовал в мае. В нем участвовали примерно 7600 человек.

Полет космического корабля должен состояться 20 июля.