ВАШИНГТОН, 13 июн — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с оценкой президента России Владимира Путина, что отношения США и России находятся в низшей за последние годы точке. Страны G7 заявили об ожиданиях в отношениях с Россией

В ходе интервью для телеканала Fox News госсекретарю задали вопрос, согласен ли он с мнением, что отношения США и России находятся в низшей за последние годы точке.

"Это, возможно, единственное, в чем я согласен с президентом Путиным", — ответил госсекретарь.

Ранее Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что отношения США и России находятся в низшей точке за последние годы.