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Блинкен согласился, что отношения США с Россией находятся в низшей точке
Мировая экономика
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Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с оценкой президента России Владимира Путина, что отношения США и России находятся в низшей за последние годы точке. В ходе интервью для... ПРАЙМ, 13.06.2021
владимир путин, международные отношения, россия, сша, энтони блинкен, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 13 июн — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился с оценкой президента России Владимира Путина, что отношения США и России находятся в низшей за последние годы точке.
В ходе интервью для телеканала Fox News госсекретарю задали вопрос, согласен ли он с мнением, что отношения США и России находятся в низшей за последние годы точке.
"Это, возможно, единственное, в чем я согласен с президентом Путиным", — ответил госсекретарь.
Ранее Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что отношения США и России находятся в низшей точке за последние годы.