2021-06-14T01:41:38+03:00
2021-06-14T01:41:38+03:00
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Лидеры НАТО в Брюсселе обсудят Россию, Китай и новые технологии
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Руководители стран НАТО планируют обсудить на саммите в столице Бельгии городе Брюсселе ряд вопросов, в том числе отношения с Россией и Китаем, пишет РИА Новости. Также... ПРАЙМ, 14.06.2021
бельгия, брюссель, россия, нато, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Руководители стран НАТО планируют обсудить на саммите в столице Бельгии городе Брюсселе ряд вопросов, в том числе отношения с Россией и Китаем, пишет РИА Новости.
Также государственные деятели планируют рассмотреть развитие трансатлантического сотрудничества и дадут оценку потенциалу блока в области новых технологий, сказано в сообщении агентства.
Для формирования будущей концепции альянса державам необходимо выработать общую точку зрения на отношения блока с Пекином и Москвой.
НАТО будет стремится продолжать диалог с Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
В частности, блоку необходимо поддерживать отношения с Москвой для противостояния совместным угрозам в области борьбы с изменением климата, рассказало агентство.
Генсек утверждает, что концепция организации 2010 года не рассматривала вопрос Китая. Финансовая и экономическая мощь КНР стала вызовом для альянса, сказал Столтенберг.