МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Руководители стран НАТО планируют обсудить на саммите в столице Бельгии городе Брюсселе ряд вопросов, в том числе отношения с Россией и Китаем, пишет РИА Новости. Объем ФНБ в мае вырос на 113 миллиардов рублей

Также государственные деятели планируют рассмотреть развитие трансатлантического сотрудничества и дадут оценку потенциалу блока в области новых технологий, сказано в сообщении агентства.

Для формирования будущей концепции альянса державам необходимо выработать общую точку зрения на отношения блока с Пекином и Москвой.

НАТО будет стремится продолжать диалог с Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В частности, блоку необходимо поддерживать отношения с Москвой для противостояния совместным угрозам в области борьбы с изменением климата, рассказало агентство.

Генсек утверждает, что концепция организации 2010 года не рассматривала вопрос Китая. Финансовая и экономическая мощь КНР стала вызовом для альянса, сказал Столтенберг.