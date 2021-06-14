Глава МИД Белоруссии: необходима встреча 5 постоянных членов Совбеза ООН
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Глава МИД Белоруссии сообщил, что предложение России о встрече лидеров пяти стран — постоянных членов Совбеза ООН назрело, пишет РИА Новости.
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что встречу пяти постоянных членов Совбеза ООН необходимо провести как можно быстрее.
"То предложение, которое сделал когда-то российский президент, — о целесообразности встречи пяти государств, являющихся постоянными членами Совета Безопасности, — нам кажется, назрело, и это необходимо делать как можно быстрее", — заявил Владимир Макей.
В мае 2020 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подготовка к встрече глав пяти постоянных членов СБ ООН продолжается, Россия рассчитывает на встречу в очном формате после того, как эпидемиологическая ситуация в мире нормализуется.
Президент России Владимир Путин в июне 2020 года предложил организовать встречу руководителей государств-постоянных членов Совбеза ООН:
- России,
- США,
- Китая,
- Франции,
- Великобритании.
Необходим разговор о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, о контроле стратегических вооружений, а также о совместных усилиях по борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими крупными вызовами и угрозами, отметил Владимир Путин.
https://1prime.ru/world/20210614/833923560.html