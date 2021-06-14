МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Глава МИД Белоруссии сообщил, что предложение России о встрече лидеров пяти стран — постоянных членов Совбеза ООН назрело, пишет РИА Новости. Украина в 2020 году закупила в России товары и услуги на $6,7 миллиардов

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что встречу пяти постоянных членов Совбеза ООН необходимо провести как можно быстрее.

"То предложение, которое сделал когда-то российский президент, — о целесообразности встречи пяти государств, являющихся постоянными членами Совета Безопасности, — нам кажется, назрело, и это необходимо делать как можно быстрее", — заявил Владимир Макей.

В мае 2020 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подготовка к встрече глав пяти постоянных членов СБ ООН продолжается, Россия рассчитывает на встречу в очном формате после того, как эпидемиологическая ситуация в мире нормализуется.

Президент России Владимир Путин в июне 2020 года предложил организовать встречу руководителей государств-постоянных членов Совбеза ООН:

России,

США,

Китая,

Франции,

Великобритании.

Необходим разговор о проблемах сохранения мира, укрепления глобальной и региональной безопасности, о контроле стратегических вооружений, а также о совместных усилиях по борьбе с терроризмом, экстремизмом и другими крупными вызовами и угрозами, отметил Владимир Путин.