ВАШИНГТОН, 14 июн — ПРАЙМ. Суд США отказал российскому бизнесмену Олегу Дерипаске в иске с требованием отменить введенные против него американские санкции, говорится в решении суда. Детская прививка от COVID будет готова к 15 сентября, пообещал Гинцбург

Судья федерального окружного суда по округу Колумбия Амит Мехта удовлетворил ходатайство ответчиков в лице минфина США и закрыл дело. Решение может быть обжаловано в вышестоящем суде.

Судья последовательно отверг аргументы адвокатов Дерипаски, которые называли включение его в список санкций волюнтаристским.

Дерипаска заявлял, что Офис по контролю за иностранными активами минфина США превысил полномочия, внеся его в список санкций, суд с этим не согласился. Отказ минфина в петиции с требованием отменить санкции адвокаты бизнесмена также назвали волюнтаристским по различным причинам, ни с одной из которых суд не согласился. Кроме того, суд отверг заявления адвокатов Дерипаски, что его права на должное рассмотрение процесса были нарушены, когда ему предоставили недостаточно подробное описание причин введения санкций с дополнительными лакунами там, где была секретная информация. Судья Мехта заявил, что процедурные права Дерипаски нарушены не были. Кроме того, истец возражал против того, что его включили в "список олигархов", который минфин США предоставил конгрессу, но и это возражение суд отверг на том основании, что список сам по себе не является санкционным.

Дерипаска в марте 2019 года подал иск в федеральный суд Вашингтона на министерство финансов США, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. Он заявил, что из-за санкций его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. Дерипаска также заявил, что Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) преследовало его несправедливо и незаконно.

В феврале 2020 года издание Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC адвокатам Дерипаски. В этом письме OFAC изложило основания, на которых ввело в 2018 году санкции против бизнесмена. В Москве прекращают ночную работу кафе, бары, рестораны и ночные клубы

Там перечислены шесть оснований, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указан. В том числе минфин США утверждает, что Дерипаска в 2016 году, "согласно сообщениям, был идентифицирован как одно из лиц, которые владеют активами и отмывают денежные средства в интересах президента России Владимира Путина".

Дерипаска заявил РИА Новости, что обвинения минфина США голословны, и назвал их "полным бредом". По его словам, в письме OFAC изложены "просто слухи и сплетни, приведенные без единого доказательства". Он также назвал дело против него нарушением прав человека и "попыткой использовать юридическую систему США в политических целях". Бизнесмен отмечал, что обвинение – это атака, которая ставит на карту сотни тысяч рабочих мест в России и во всем мире.

США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский минфин вывел из-под санкций "Эн+ Групп" и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.