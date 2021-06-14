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Аналитики ждут роста промпроизводства еврозоны в апреле на 37,4%
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Объем промышленного производства в еврозоне в апреле вырос на 37,4% в годовом выражении, а в месячном — на 0,4%, считают опрошенные порталом Daily FХ аналитики. Официальные данные... ПРАЙМ, 14.06.2021
промпроизводство, daily fх, еврозона, евростат, мировая экономика, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в апреле вырос на 37,4% в годовом выражении, а в месячном — на 0,4%, считают опрошенные порталом Daily FХ аналитики.
Официальные данные об этом будут опубликованы в релизе европейского статистического агентства Евростат в понедельник, 14 июня, в 12.00 мск.
В марте промпроизводство в еврозоне показало рост на 10,9% год к году и на 0,1% к февралю.