МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в апреле вырос на 37,4% в годовом выражении, а в месячном — на 0,4%, считают опрошенные порталом Daily FХ аналитики. Tesla примет биткоин для оплаты, если криптовалюта будет экологична

Официальные данные об этом будут опубликованы в релизе европейского статистического агентства Евростат в понедельник, 14 июня, в 12.00 мск.

В марте промпроизводство в еврозоне показало рост на 10,9% год к году и на 0,1% к февралю.