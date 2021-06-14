МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в еврозоне в апреле вырос на 39,3% в годовом выражении, а в месячном — на 0,8%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, полагали, что показатель в годовом выражении вырос на 37,4%, а в месячном — на 0,4%.

В ЕС объем промышленного производства в апреле вырос на 38,7% в годовом выражении, а в месячном — на 0,5%. Показатели марта были скорректированы: так, рост промпроизводства в еврозоне в годовом выражении был улучшен до 11,5% с первоначальных 10,9%, в месячном — до 0,4% с 0,1%. В ЕС рост показателя в годовом выражении был пересмотрен до 11,5% с 11% год к году, а к февралю — до 0,8% с 0,6%.

При этом производство товаров длительного пользования в апреле в еврозоне выросло на 3,4%, в ЕС — на 2,9% по сравнению с мартом. Объем производства товаров краткосрочного потребления в еврозоне снизился на 0,3%, в ЕС — 0,7%. Белорусский оператор нефтепровода "Дружба" сообщил об окончании ремонта

Производство в топливно-энергетическом секторе в апреле в месячном выражении выросло на 3,2%, в ЕС — на 2,9%. Объем производства промежуточных товаров в еврозоне увеличился на 0,8%, в ЕС — на 0,5%.

Самый сильный рост промышленности в апреле к марту был отмечен в Бельгии (+7,4%), на Мальте (+5,6%) и Эстонии (+4,4%). Наибольшее снижение в месячном выражении зафиксировано в Дании (-3,8%), Венгрии (-3,2%) и Литве (-2,4%).