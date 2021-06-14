МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал решение суда США об отказе отменить санкции предсказуемо абсурдным и заявил РИА Новости о намерении дальше защищать себя.

Ранее в понедельник суд США отказал Дерипаске в иске с требованием отменить введенные против него американские санкции, удовлетворив ходатайство ответчиков в лице минфина США и закрыв дело.

"Предсказуемо абсурдное решение. Cуд предпочел прикрыться процессуальными формальностями и проигнорировал суть дела, которая заключается в том, что санкции, несправедливо введенные против меня и основанных мной компаний, привели к разрушительным последствиям для сотен тысяч людей — и всё на основании нескольких бульварных статей", — передал РИА Новости слова Дерипаски его представитель.

"Из постановления суда красноречиво следует, что OFAC не должен соблюдать установленные процедуры (а я должен), может выбирать, какие доказательства раскрывать, а какие утаивать, и волен вкладывать в слова тот смысл, который им удобен. Это все равно, что играть в покер с завязанными глазами, при этом раскрывая свои карты противникам", — добавил Дерипаска.

"Великое американское лицемерие проявляется в том, как правовая система США объявляет себя оплотом мировой справедливости, но на деле заинтересована лишь в продвижении повестки американских политиков. Но политические интересы не должны быть выше правосудия. Я продолжу защищать как себя, так и тех, кого против их воли сделали пешками в грязных политических играх", — резюмировал бизнесмен.

Дерипаска в марте 2019 года подал иск в федеральный суд Вашингтона на министерство финансов США, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. Он заявил, что из-за санкций его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. Дерипаска также заявил, что Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) преследовало его несправедливо и незаконно. Киев не получит компенсаций из-за "Северного потока-2", считает политолог

В феврале 2020 года издание Financial Times опубликовало статью, к которой приложило скан ответа OFAC адвокатам Дерипаски. В этом письме OFAC изложило основания, на которых ввело в 2018 году санкции против бизнесмена. Там перечислены шесть оснований, причем все с формулировкой "согласно сообщениям". Их источник не указан. В том числе минфин США утверждает, что Дерипаска в 2016 году, "согласно сообщениям, был идентифицирован как одно из лиц, которые владеют активами и отмывают денежные средства в интересах президента России Владимира Путина".

США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский минфин вывел из-под санкций "Эн+ Групп" и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в группе ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.