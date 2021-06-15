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Президент Украины возмущен "несправедливостью" МВФ
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Международный валютный фонд (МВФ) несправедлив к Украине, когда выдвигает ей те же требования, что и другим странам. Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает агентство "РИА... ПРАЙМ, 15.06.2021
новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) несправедлив к Украине, когда выдвигает ей те же требования, что и другим странам. Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации украинского президента.
Зеленский считает, что МВФ поступает несправедливо по отношению к Украине, которая "восьмой год находится в состоянии войны" и вынуждена "по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ".
"Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное", — так расставил Зеленский приоритеты.
"Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное", – цитирует агентство слова главы Украины.