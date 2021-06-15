МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) несправедлив к Украине, когда выдвигает ей те же требования, что и другим странам. Об этом заявил Владимир Зеленский, сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации украинского президента.

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"Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное", — так расставил Зеленский приоритеты.

"Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное", – цитирует агентство слова главы Украины.