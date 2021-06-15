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Американские банки требуют от сотрудников вернуться с удалёнки в офис
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Ведущие банки США хотят вернуть сотрудников в офис из "удалёнки", пишет "Секрет фирмы" со ссылкой на Financial Times и агентство Bloomberg. СМИ рассказывают от требовании... ПРАЙМ, 15.06.2021
новости, мировая экономика, экономика, бизнес, финансы, рынки, общество , банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Ведущие банки США хотят вернуть сотрудников в офис из "удалёнки", пишет "Секрет фирмы" со ссылкой на Financial Times и агентство Bloomberg. СМИ рассказывают от требовании руководителей Goldman Sachs и Morgan Stanley к своим работникам вернуться в офис.
В Morgan Stanley назначили срок к началу осени, в противном случае сотрудников будет ждать "другой разговор".
"Мы хотим, чтобы вы были в офисе. Я буду очень разочарован, если люди не вернутся в офис ко Дню труда (6 сентября). И тогда у нас будет другой разговор", — цитирует Financial Times глава Morgan Stanley Джеймса Гормана.
C 14 июня практически все работники Goldman Sachs обязаны вернуться в офис банка на Манхэттене, при этом руководство позаботилось о бесплатной еде и напитках в кафетерии для тех, кто вернется.