МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Ведущие банки США хотят вернуть сотрудников в офис из "удалёнки", пишет "Секрет фирмы" со ссылкой на Financial Times и агентство Bloomberg. СМИ рассказывают от требовании руководителей Goldman Sachs и Morgan Stanley к своим работникам вернуться в офис.

В Morgan Stanley назначили срок к началу осени, в противном случае сотрудников будет ждать "другой разговор".

"Мы хотим, чтобы вы были в офисе. Я буду очень разочарован, если люди не вернутся в офис ко Дню труда (6 сентября). И тогда у нас будет другой разговор", — цитирует Financial Times глава Morgan Stanley Джеймса Гормана.

C 14 июня практически все работники Goldman Sachs обязаны вернуться в офис банка на Манхэттене, при этом руководство позаботилось о бесплатной еде и напитках в кафетерии для тех, кто вернется.