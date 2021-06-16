МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Стратегические вооружения, вопросы кибербезопасности и космического пространства являются темами, по которым президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден могут договориться, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ, эксперт РСМД Владимир Батюк. Стала известна повестка встречи Путина и Байдена

Саммит Россия-США состоится 16 июня в Женеве. Путин и Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие COVID-19, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Эксперт назвал самыми острыми темами на переговорах региональные конфликты, а также ситуацию с правами человека в России и в Белоруссии. По его словам, позиции сторон по этим вопросам уже "окаменели": США будут "читать нотации" на тему нарушения прав человека, Москва будет придерживаться точки зрения, что это внутренние дела Российской Федерации. Продвижений по этим темам после саммита ожидать не стоит, считает эксперт.

"Те сферы, где удастся договориться, это по всей видимости, стратегические вооружения, возможно, также какое-то понимание по вопросам кибербезопасности и космического пространства, гонки вооружений в космосе", — заявил Батюк.

Что касается вопроса Украины, эксперт исключает какие-либо возможности прийти к соглашению. "Это тупиковая ситуация, здесь о договоренностях вообще речь не идет", — сказал он.