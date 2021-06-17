МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Экс-президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что саммит российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве ничего не принес Вашингтону. Аналитик объяснил, почему Европа не сможет отказаться от угля из России

Вашингтон ничего не получил от этой встречи, а для Москвы переговоры прошли хорошо, отметил он.

"Мы ничего не получили, дали сцену России, ничего не получили", — отметил экс-президент.

Он добавил, что США не смогли остановить "Северный поток — 2". А именно это было важно сделать с точки зрения интересов Соединенных Штатов.

Также, считает экс-президент, от саммита выиграла Россия.

"Я думаю, это был хороший день для России", — отметил он и добавил, российско-американские отношения могли бы быть "невероятными".

"Им нужна экономика, а нам нужны вещи, которые у них есть. У них очень ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов", — добавил он.

Бывший хозяин Белого дома также утверждает, что, находясь на посту президента США он прекрасно ладил с Владимиром Путиным.

"Но никто не был жёстче с Россией, чем я", — подытожил он.