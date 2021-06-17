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Глава минфина Германии Олаф Шольц заказал закупку информации о гражданах страны, которые имеют активы в эмирате Дубай. Как пишет Associated Press, таким путем правительство ФРГ... ПРАЙМ, 17.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Глава минфина Германии Олаф Шольц заказал закупку информации о гражданах страны, которые имеют активы в эмирате Дубай. Как пишет Associated Press, таким путем правительство ФРГ намерено бороться с уклонением от уплаты налогов.
В частности, сообщили в министерстве финансов, ведомство получило CD-диск с такой информацией в эту среду (16 июня) и изучает ее. Это делается, чтобы вычислить неплательщиков налогов и завести на них дела.
"Мы используем любые средства, чтобы найти налоговых уклонистов. С новым набором данных мы подсветили темные углы, в которых до сих пор от нас скрывались преступники", — прокомментировал глава министр финансов Германии.
Шольц отметил, что переговоры с анонимным источником о покупке данных стартовали еще в январе этого года. Сделка на неразглашаемую сумму была заключена в феврале. До настоящего времени ее держали в тайне.