МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российские компании находятся под угрозой. Причина тому, отмечают аналитики международной аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young, в международных процессах, направленных на декарбонизацию окружающей среды. Из-за этого российский бизнес может стокнуться с проблемами по всему миру. Банки оказались под угрозой из-за перехода к "зеленой экономике"

Как пишет газета "Ведомости" со ссылкой на отчет экспертов, процессы по декарбонизации производства и экономики сейчас происходят во многих странах. В первую очередь специалисты говорят о странах Евросоюза и США.

Брюссель работает над введением углеродного налога. Он будет взиматься с импортируемых товаров, которые производятся в недостаточно экологичных условиях.

Ernst&Young подсчитали, что эта мера обойдется российским компаниям примерно в 15 миллиардов евро к 2030 году. В России захотели "заморозить" цены на бензин

Что касается США, то Вашингтон также заявляет о намерении заняться "климатическим регулированием импорта". Но в этой стране конкретные инструменты пока не проработаны.

Авторы обзора в то же время называют новые законодательные меры проявлением несправедливой конкуренции по отношению российской экспортной продукции: она сейчас по большей части производится в недостаточно экологичных условиях. Усилит этот удар по российской экономике — процесс восстановления страны после пандемии коронавируса.

Специалисты компании называют будущий углеродный налог Евросоюза способом уравнять себестоимость дорогих возобновляемых источников энергии и более дешевого ископаемого топлива. Страны региона пойдут на это, так как испытывают дефицит ископаемых источников энергии (нефти, газа и других) и поэтому несут дополнительные расходы.