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Россияне столкнутся с дефицитом китайских товаров
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Поставки грузов из Китая в Россию в июне стали на 30% дороже, чем в марте и апреле. Сейчас поставщики фрахтуют контейнеры на июль, их доставка в Россию выросла еще на 20%. Таким... ПРАЙМ, 17.06.2021
грузоперевозки, доставка, китай, новости, мировая экономика, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Поставки грузов из Китая в Россию в июне стали на 30% дороже, чем в марте и апреле. Сейчас поставщики фрахтуют контейнеры на июль, их доставка в Россию выросла еще на 20%. Таким образом, морские перевозки из Китая выросли в цене на 50%. Об этом "Российской газете" сообщили в первом российском международном логистическом альянсе АСЕХ.
Грузовой кризис спровоцировала вспышка коронавируса в провинции Гуандун — центре контейнерной торговли. Это привело к частичному закрытию терминала Яньтянь в Шэньчжэне и перераспределению грузов в пользу близлежащих терминалов. В результате, появились заторы и сбои в работе портов, которые привели к увеличению сроков доставки грузов и росту ее стоимости.
Отмечается, что сейчас срок доставки грузов из Китая увеличился вдвое — до 65-85 дней. В результате многие поставщики начали искать альтернативные пути. К примеру, перевозка по железной дороге позволяет сократить срок доставки в Россию до 35-45 дней. Однако за скорость приходится платить дополнительную надбавку.
Опрошенные газетой эксперты пока не ожидают роста цена на товары из Поднебесной. Объясняется это тем, что поставщики еще в конце прошлого года заложили свои риски в стоимость готовой продукции, когда сложности с грузоперевозками только начались.