МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Поставки грузов из Китая в Россию в июне стали на 30% дороже, чем в марте и апреле. Сейчас поставщики фрахтуют контейнеры на июль, их доставка в Россию выросла еще на 20%. Таким образом, морские перевозки из Китая выросли в цене на 50%. Об этом "Российской газете" сообщили в первом российском международном логистическом альянсе АСЕХ. Китай вновь поставил всю мировую торговлю под угрозу

Грузовой кризис спровоцировала вспышка коронавируса в провинции Гуандун — центре контейнерной торговли. Это привело к частичному закрытию терминала Яньтянь в Шэньчжэне и перераспределению грузов в пользу близлежащих терминалов. В результате, появились заторы и сбои в работе портов, которые привели к увеличению сроков доставки грузов и росту ее стоимости.

Отмечается, что сейчас срок доставки грузов из Китая увеличился вдвое — до 65-85 дней. В результате многие поставщики начали искать альтернативные пути. К примеру, перевозка по железной дороге позволяет сократить срок доставки в Россию до 35-45 дней. Однако за скорость приходится платить дополнительную надбавку.

Опрошенные газетой эксперты пока не ожидают роста цена на товары из Поднебесной. Объясняется это тем, что поставщики еще в конце прошлого года заложили свои риски в стоимость готовой продукции, когда сложности с грузоперевозками только начались.