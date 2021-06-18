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Годовая дефляция в Японии по итогам мая составила 0,1%
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Потребительские цены в Японии по итогам мая снизились на 0,1% в годовом выражении после дефляции в 0,4% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства... ПРАЙМ, 18.06.2021
япония, цены, дефляция, новости, мировая экономика, экономика, макроэкономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии по итогам мая снизились на 0,1% в годовом выражении после дефляции в 0,4% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.
При этом за май цены выросли на 0,3%. В апреле было зафиксировано их снижение на 0,4%.
Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) также увеличились в годовом выражении на 0,1%. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FX. В мае базовые потребительские цены выросли на 0,2%.