МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии по итогам мая снизились на 0,1% в годовом выражении после дефляции в 0,4% месяцем ранее, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Майский объем экспорта Японии показал рекордный рост

При этом за май цены выросли на 0,3%. В апреле было зафиксировано их снижение на 0,4%.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) также увеличились в годовом выражении на 0,1%. Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Daily FX. В мае базовые потребительские цены выросли на 0,2%.