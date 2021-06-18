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Дерипаска предсказал США дефолт
Мировая экономика
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Российский миллиардер Олег Дерипаска, которому так и не удалось выйти из-под санкций США, предсказал Вашингтону дефолт. Причина: роль доллара в мировой экономике продолжит... ПРАЙМ, 18.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Российский миллиардер Олег Дерипаска, которому так и не удалось выйти из-под санкций США, предсказал Вашингтону дефолт. Причина: роль доллара в мировой экономике продолжит снижаться.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Свои слова миллиардер подтвердил статьей Financial Times.
"Роль доллара снижается в том числе благодаря санкциям! Будем наблюдать, как Америка движется к дефолту", — отметил бизнесмен.
Дерипаска признал: американская валюта сейчас остается главной резервной валютой мира. Однако, напоминает предприниматель, популярность доллара падает.
Напомним, что на этой неделе попытка Дерипаски оспорить действия санкций. Суд в США вновь отверг все аргументы российского бизнесмена и закрыл дело.